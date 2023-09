Calcio, San Marino in Danimarca per Euro 2024

L'arrivo della Nazionale

La Nazionale torna a volare, ma resta in Scandinavia. Dalla Finlandia di giugno alla Danimarca di settembre, i biancoazzurri ripartono nelle qualificazione europee con la super sfida di Copenaghen. Due ore di volo per raggiungere la capitale danese con partenza da Bologna. Oggi è già vigilia internazionale per i Titani di Fabrizio Costantini. Sono 23 i convocati dal ct, non ci sono nella lista i tre professionisti Colombo, Fabbri e Nanni. Torna a vestire il biancoazzurro Mattia Stefanelli, prima chiamata per il difensore del Diegaro Andrea Magi. La doppia sfida internazionale Danimarca e Slovenia arriva in un momento storicamente non facile per il Titano, pochissimi minuti nelle gambe per chi gioca in Italia, corsa allo scudetto sammarinese che partirà la prossima settimana. Dubbi e timori della vigilia, più che leciti con davanti una grande sfida alla Danimarca. Partita numero 196 della storia dei Titani, la numero 1 come precedente con i danesi. Una sfida inedita tra nazionali che non sarà però la prima sull’asse San Marino-Danimarca. Lo sa bene Fabrizio Costantini, tecnico di quella Juvenes/Dogana che sfidò il fortissimo Brondby nella Coppa UEFA 2015. Danimarca vuol dire anche chiusura del girone di andata e prima grandissima Nazionale da sfidare per il centrocampista del Victor San Marino Lorenzo Lazzari.

Nel video l'intervista con il centrocampista Lorenzo Lazzari