Campionato: Folgore-Murata su San Marino RTV

Un 9° turno – sulla carta – apparentemente “innocuo” per le big del Campionato Sammarinese, che però può sempre nascondere delle insidie. Giocherà sapendo già il risultato delle prime inseguitrici la Virtus, impegnata domenica contro il Faetano e a caccia del nono successo in altrettante partite. Una partenza da urlo per i neroverdi che – compresa Supercoppa e Coppa Titano – hanno già vinto 10 partite di fila. Di fronte una squadra in lotta per i play-off e in ripresa nell'ultimo periodo con 7 punti nelle ultime 4. Virtus-Faetano è uno dei 3 posticipi in programma alle 15, gli altri sono due derby: quello di Serravalle tra Juvenes/Dogana e Cosmos – con i gialloverdi che non possono più permettersi passi falsi per cercare di accorciare sulla vetta, già distante 13 punti – e quello di Borgo Maggiore tra Libertas e San Giovanni, con granata e rossoneri divisi da una sola lunghezza.

Ben 5 invece le sfide calendarizzate per il sabato: la seconda della classe, il Tre Penne, se la vedrà alle 18.15 contro il Fiorentino che in settimana ha fatto sudare e non poco La Fiorita. Montegiardino è atteso invece dal Pennarossa, unica squadra ancora a secco di punti dopo 9 giornate. Si giocano anche Cailungo-Domagnano e San Marino Academy Under 22-Tre Fiori (ore 18.15), partita con diversi spunti interessanti. Il primo sicuramente è il “ritorno al passato” per Matteo Cecchetti che rientra dopo la squalifica di 3 giornate proprio contro la squadra che lo ha reso grande nel calcio nostrano. Sponda gialloblu, la banda De Falco è tornata in terza posizione – appaiata a La Fiorita – e vuole continuare nella propria striscia positiva. In diretta su San Marino RTV dalle ore 15, poi, il match tra Folgore e Murata: due formazioni che sanno far divertire e da cui ci si attende molto. Gli uomini di Oscar Lasagni vanno a caccia dei 3 punti - arrivati solo una volta nelle ultime 5 - quelli di Beppe Angelini non vogliono perdere il contatto con le grandi, che viaggiano ad alto ritmo.