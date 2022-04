Campionato Sammarinese: al via il tour de force finale

Con la sosta per le nazionali alle spalle, il campionato ritorna e fa il pieno di motivi d'interesse. Tra domani e domenica si giocano le partite valide quali recupero della sedicesima giornata. A cominciare dal match di Fiorentino tra Libertas e La Fiorita. La squadra di Montegiardino occupa il secondo posto della graduatoria ad appena 2 punti dalla capolista Tre Penne e vuol giocarsi fino alla fine le chance di chiudere al primo posto la regular season. Non può permettersi altre distrazioni l'altalenante formazione di Borgo che mai ha trovato continuità e si trova molto staccata dalle prime. Quella di Domagnano tra Fiorentino e Cailungo sarà invece una partita tra due squadre a caccia dei play off post season. Ad Acquaviva c'è Domagnano-Folgore, a Montecchio Pennarossa-Faetano. Chiesanuova in piena corsa per il quarto posto, i gialloblù di Girolomoni protagonisti di una grande seconda parte di stagione. Domenica spazio al Tre Penne, capoclassifica, chiamata ad Acquaviva dal non facile impegno contro la Virtus che contende la quarta piazza al Pennarossa. Il Tre Fiori, terzo, gioca a Montecchio contro il Murata che chiede punti play off. Chiude il programma Juvenes/Dogana-San Giovanni a Fiorentino. Riposa il Cosmos. Settimana prossima di nuovo in campo con l'infrasettimanale per un frenetico finale di regular season che prevede ben 5 partite in 20 giorni.