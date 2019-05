Campionato sammarinese: la Fiorita travolge la Juvenes e accede alla semifinale

Non c’è stata assolutamente storia. Solo nei primi 45 minuti di Juvenes/Dogana-La Fiorita c’è partita perché gli uomini di Mancini provano a ribaltare l’1-0 dell’andata e ci vanno molto vicino con Gasperoni prima e capitan Mantovani poi.

Prima che venga fuori l’immensa qualità di Montegiardino: sombrero di Ricchiuti a far partire l’azione, Castellazzi aspetta e serve l’accorrente Rinaldi che, a tu per tu con Manzaroli, non sbaglia e mette la strada in discesa.

Da capitano a capitano: ancora Mantovani se ne va in slalom, tiro-cross sul primo palo disinnescato da Vivan in angolo. Poi sale in cattedra ancora Ricchiuti: il 40 riceve da Loiodice e la mette bassa per Castellazzi. Manzaroli ci arriva ma non basta, dopo 45 minuti é già 2-0.

La ripresa é accademia La Fiorita. Mezzadri sale e vede ancora Castellazzi, estirada del bomber con la maglia numero 29 e palla all’angolino. Tris gialloblù che diventa pure poker 4 minuti dopo: contropiede 2v2 e secondo assist di serata per “El Chico” Ricchiuti. Cioccolatino per Rinaldi che fa doppietta e 4-0.

I cambi provano a svegliare il derelitto Juvenes. Uno di questi é Gatti che arriva tutto solo sul secondo palo ma colpisce male. E così, dal poker si arriva anche alla manita. Questa volta é Rinaldi a vestire i panni dell’assist-man partendo sul filo del fuorigioco e servengo un pallone solo da mettere dentro per il neo-entrato Souaré.

5-0 e il match non ha più nulla da dire se non per il gol annullato allo scadere a Guidi per off-side. La Fiorita vola in semifinale, la Juvenes si deve accontentare dei play-off dal 5 all’8 posto.

Alessandro Ciacci