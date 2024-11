Campionato: spiccano Cosmos-San Giovanni e Tre Penne-Folgore, Cailungo-Virtus in diretta su San Marino RTV

Dopo la sbornia da nazionale, il calcio sammarinese torna a concentrarsi sul campionato, arrivato alla 10ª giornata. Un turno dal livello di difficoltà quasi opposto per le due capolista, entrambe in campo sabato: dopo il doppio pareggio – con altrettanti avversari ostici – il Cosmos ha un altro cliente scomodo, il San Giovanni, partito male e poi rilanciatosi con 13 punti filati, prima del ko di misura con La Fiorita. Viceversa, la Virtus cerca il quarto successo consecutivo contro il Cailungo, ultimo a quota 1, in una partita che potrete seguire in diretta, dalle 15, su San Marino RTV.

In campo sabato anche le due inseguitrici: la Folgore ha a sua volta un incrocio complicato col Tre Penne, 8°, con troppe X a referto (7) ma anche imbattuto e in crescita. Mentre La Fiorita, anche lei ancora senza sconfitte e viceversa fresca di uscita dalla pareggite, affronta il Domagnano. In campo domenica invece il Fiorentino, squadra che chiude un quintetto di vertice tutto racchiuso in tre punti: tre punti come quelli racimolati, in quattro giornate, dall'avversario dei rossoblu, la Libertas, che aveva preso un buon andamento ma poi si è arenata.

Un po' quello che è successo al Murata, 4 sconfitte in 5 partite, che alla sua “prima” senza portieri di ruolo – visti i ko di Benedettini e Cervellini – se la vedrà con una delle ultime, l'Academy. Anche i bianconeri saranno in campo domenica: stessa cosa per il Tre Fiori, 6° a -4 dalla vetta e a sua volta impegnato con un'occupante i bassifondi, il Pennarossa. Infine, tornando a sabato, il Faetano affronta la Juvenes/Dogana, 3 punti e ancora nessuna vittoria.