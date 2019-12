Campionato: successi per Faetano e Pennarossa

Una su una per Renato Cioffi sulla panchina del Faetano. I gialloblu vincono la prima nel Q2 in rimonta. La Juvenes/Dogana passa in vantaggio con Enrico Casadei su calcio d'angolo. Il pareggio lo firma Michele Pieri su calcio di rigore al 18' del primo tempo. Nella ripresa il 2-1 è ancora di Michele Pieri che firma una splendida doppietta con uno dei gol più belli della giornata.

4-1 del Pennarossa al Fiorentino. La squadra di Chiesanuova va in vantaggio con Mattia Stefanelli con una bella girata di destro. Bellissima la rete del pareggio di Protino che prende palla al limite si gira e di mancino mette la palla sotto l'incrocio. Nella ripresa il Pennarossa torna in vantaggio con il gol di Baizan: gran conclusione da fuori che supera il portiere.

Poi sale in cattedra Colagiovanni che firma una doppietta tra il 63' e il 71'. Due gol che mettono al sicuro il risultato e chiudono la partita. Il Pennarossa vince 4-1 con il Fiorentino. Pareggio per 1-1 tra San Giovanni e Domagnano. La squadra di Paolo Baffoni passa in vantaggio per prima su calcio di rigore trasformato da Marco Ugolini. Il pareggio dei giallorossi è dell'ex giocatore della Spal Paolo Rossi che firma il pari al 79'.