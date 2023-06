Champions, i gol della sfida del Tre Penne

Il ritorno in Champions del Tre Penne, unico club ad aver vinto una partita in questa competizione, è stato contro i campioni d'Islanda del Breidablik. I padroni di casa colpiscono dopo 6 minuti con Gunnlaugsson al termine di un'azione manovrata della squadra islandese il pallone rimesso all'indietro trova il colpo di piatto del capitano del Breidablik. La squadra di Stefano Ceci ha l'occasione del pari al 19'. Tamagnini serve Badalassi, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. Il raddoppio porta la firma di Hlynsson, che è bravo e fortunato a ribadire in rete la respinta della difesa sammarinese. Il pallone resta in area e il giocatore islandese la piazza: palo/gol. Il Tre Penne ha la qualità per riaprire la partita con Antonio Barretta. Il difensore biancoazzurro devia in fondo alla rete il pallone sul secondo palo sul cross messo al centro da Ceccaroli. Nel recupero del primo tempo il Breidablik segna il terzo gol con Olsen che ribadisce in rete il pallone respinto dal palo dopo la conclusione del compagno. Nella ripresa la resistenza del Tre Penne dura 22 minuti. Il Breidablik trova il poker con Sigurdarson che riceve palla sulla trequarti s'invola verso la porta del Tre Penne e da fuori area supera Migani. Sette minuti più tardi il 5-1 islandese, Barretta sbaglia il passaggio, Einarsson ne approfitta e batte ancora il portiere del Tre Penne. La partita si chiude come si era aperta con gli stessi attori: Gunnlaugsson e Hlynsson. Il primo firma la personale doppietta all'89'. Sugli sviluppi di una punizione laterale il pallone rimesso al centro arriva al numero 7 islandese che di testa appoggia in fondo alla rete. Nel recupero il definitivo 7-1 con la doppietta di Hlynsson nel corso del secondo dei due minuti di recupero con un mancino da fuori che chiude la partita.