Chiara Beccari ancora titolare con l’Italia

Nell’amichevole giocata a Ferrara contro il Marocco, Chiara Beccari è partita nella formazione titolare dell’Italia che sta preparando i mondiali. L’attaccante Italo/sammarinese è rimasta in campo per 57’ minuti. Un buon test per le azzurre che però non sono andate oltre lo 0-0. La Ct Milena Bertolini ridurrà il numero delle calciatrici in vista della partenza per Auckland, la sede che ospiterà la Nazionale per la fase a gironi (esordio il 24 luglio contro l’Argentina). Smaltito il lungo viaggio e il fuso orario, il primo allenamento in terra neozelandese è fissato per l’8 luglio, due giorni dopo sarà ufficializzata alla FIFA la lista delle 23 calciatrici.