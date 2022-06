Secondo colpo di mercato per il Tre Penne. Dopo l'arrivo del difensore Antonio Barretta, la società biancazzurra ha ingaggiato anche Lorenzo Dormi. Il fantasista ex Folgore ha realizzato 9 reti e 4 assist nell'ultima stagione con i giallorossoneri e sarà già a disposizione di Stefano Ceci per il doppio impegno di Conference League contro i bosniaci del Tuzla City in programma a luglio.