Compensi FSGC: chiesta l'archiviazione, nuova udienza il 5 aprile

Prima udienza del processo ai vertici della Federcalcio sammarinese Marco Tura e Luigi Zafferani per i compensi erogati ai membri del Consiglio Federale. Davanti al giudice Buriani era presente il Segretario Generale Luigi Zafferani, assente il presidente Marco Tura, risultato positivo al Covid lo scorso 31 gennaio. Alcune perplessità sono state avanzate nell'individuazione della parte lesa; che secondo il Procuratore sarebbe la FSGC, e non il Comitato Olimpico. Quando il processo entrerà nel vivo, l'oggetto del contendere sarà il rispetto della Legge sullo sport, e l'accertamento di un'eventuale ratifica, da parte del CONS, del nuovo regolamento della Federcalcio, che prevede la corresponsione di gettoni di presenza e rimborsi. L'avvocato di Luigi Zafferani ha prodotto estratti delle delibere di approvazione del Comitato Olimpico dei bilanci della Federcalcio dal 2016 al 2020. Per le difese, la questione non avrebbe rilevanza penale. Il legate di Marco Tura ha richiesto l'archiviazione. Il Giudice Buriani ha ricordato che può essere adottata solo a seguito del dibattimento, con sentenza. Prossima udienza il 5 aprile.