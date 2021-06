Conference League: La Fiorita - Birkirkara e Dinamo Batumi - Tre Penne

Malta e Georgia nella prima di Conference League per le squadre del calcio sammarinese. E' questo l'esito dell'urna che ha visto coinvolte per il Titano La Fiorita e Tre Penne. La terza competizione per club europea prende forma e lo ha fatto con un sorteggio seguito da remoto dai rappresentanti delle due società. Dalla Casa del Calcio La Fiorita e Tre Penne hanno seguito con attenzione un sorteggio del quale si conoscevano già le possibili quattro avversarie, con i due club del Titano testa di serie. E' stata La Fiorita la prima estratta. La squadra detentrice della Coppa Titano sfiderà i maltesi del Birkirkara. Gara di andata al San Marino Stadium e ritorno una settimana più tardi a Malta. Sfida inedita contro la squadra guidata dall'olandese André Paus, ma non contro formazioni maltesi. Il club di Montegiardino conta un precedente contro La Valletta nel 2013. Il Birkirkara ha chiuso al quarto posto il campionato e in rosa conta almeno tre giocatori italiani.









Sarà in trasferta la prima del Tre Penne che volerà in Georgia per sfidare la Dinamo Batumi. La formazione georgiana è reduce da due secondi posti consecutivi nella Erovnuli Liga, dopo la promozione dalla serie B. E' attualmente prima in campionato con la Dinamo Tbilisi. La gara di andata si giocherà in Georgia giovedì 8 luglio al Batumi Stadium, impianto da 20 mila posti. Per vedere dal vivo Maicon con la maglia del Tre Penne occorrerà attendere la gara di ritorno il 15 luglio. Contro formazioni georgiane c'è il precedente del Faetano che nel 2010 riuscì a conquistare uno storico pareggio per 0-0 contro lo Zestaponi.

Sorteggiati oggi anche gli abbinamenti del primo turno di Champions League. La squadra vincente del mini-girone che vedrà coinvolta la Folgore, giocherà contro gli ungheresi del Ferencváros, squadra inserita nel girone contro la Juventus nella scorsa Champions League.