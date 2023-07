Conference League, La Fiorita riceve lo Zimbru

Nel servizio le parole di Thomas Manfredini, allenatore La Fiorita.

Per la 12ª volta in fila, nelle coppe La Fiorita c'è. Stavolta è Conference League e l'avversario è lo Zimbru Chisinau, 3° nell'ultimo campionato moldavo. Divisa nuova – creata appositamente per questa esperienza europea – e soprattutto squadra nuova, perché tra infortuni, addii e nuovi innesti La Fiorita ha cambiato tanto. Di tempo per amalgamare il gruppo ce n'è stato poco, i gialloblu però sono pronti.

A presentare la partita, col veterano Gianluca Vivan, anche il colpo di mercato German Denis, che porta in dote 150 gol tra Serie A e Primera Division argentina. Il centravanti classe '81 aveva annunciato il ritiro dopo la stagione in D con la Real Calepina, ma all'appello di Manfredini, suo compagno all'Atalanta tra 2011 e 2013, ha risposto presente.

