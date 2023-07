Cosmos a caccia della rimonta: allo "Stadium" arriva il Sutjeska

l'intervista a Roberto Di Maio

La speranza era quella di arrivare al ritorno con ancora qualcosa da giocarsi. Obiettivo centrato per il Cosmos che ha limitato i danni in Montenegro ed ora può fare la storia in casa. Il Sutjeska Niksic è una squadra forte, tosta ed ostica: ha vinto la coppa nazionale e ha perso il campionato solo per una peggior differenza reti negli scontri diretti rispetto ai rivali del Buducnost. Ma all'andata i ragazzi di Nicola Berardi hanno dimostrato di poter impensierire e far male ad un 11 fisico e soprattutto forte nelle ripartenze. Si riparte dall'1-0 Sutjeska di 7 giorni fa, con il gol di Markovic arrivato soltanto a 10 minuti dalla fine. Prima le grandi parate di Aldo Simoncini e l'ottima prestazione difensiva avevano imbrigliato le certezze dei montenegrini. Che questa sera arrivano sul Titano per chiudere il discorso qualificazione ma dovranno sicuramente vedersela con un Cosmos pronto ad onorare al meglio il ritorno in Europa dopo 22 anni. La Conference League è una vetrina importante per i gialloverdi, crederci è lecito: una vittoria con un gol di scarto allungherebbe il match ai supplementari, con due o più significherebbe clamoroso passaggio del turno. Non sarà facile ma il capitano Roberto Di Maio ci crede.

Nel servizio l'intervista a Roberto Di Maio, difensore Cosmos