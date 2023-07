Sentiamo Nicola Berardi

Giornata di vigilia in Conference League per il Cosmos che domani sera alle 20.45 affronta al San Marino Stadium i montenegrini del Sutjeska Niksic. Si riparte dall'1-0 dell'andata in favore degli ospiti, con il discorso qualificazione ancora aperto come affermato dal tecnico dei gialloverdi Nicola Berardi. Sentiamolo