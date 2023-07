Cosmos: la perla di Nisi non basta, passa il Sutjeska

Non può rimproverare nulla ai suoi ragazzi il tecnico del Cosmos Nicola Berardi, i quali hanno dato tutto fino all’ultimo dei sei minuti di recupero per cercare di portare la sfida ai supplementari. Nei primi 45 minuti dominio dei giallo/verdi che hanno sbloccato meritatamente al minuto 41 con un grandissimo gol di Nisi, che ha impattato la sfera in mezza girata indirizzandola sotto la traversa. Nella ripresa il pareggio sulla solita palla inattiva, il tocco che vale la qualificazione è di Krstovic.

Al San Marino Stadium Cosmos - Sutjeska 1-1.

Sconfitta per la Fiorita che cade per 1-0 contro lo Zimbru per effetto del gol messo a segno da Dedechko.

Lorenzo Giardi