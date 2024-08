Cosmos: obiettivo Europa

Quasi tutti la indicano come una delle favorite, ma in molti la vedono come "la favorita" per la vittoria finale. Stiamo parlando del Cosmos che per puntare al grande obiettivo ha scelto di ripartire da un nuovo allenatore. Si tratta di Omar Lepri che dopo un solo anno di assenza torna ad allenare sul Titano.

Acquisti mirati per completare un organico di indiscusso valore. Sono arrivati il portiere Nicolò Celato dal Cattolica, il difensore Lorenzo Fatica, il centrocampista Andrea Grassi e gli attaccanti Danilo Rinaldi e Imre Badalassi. Calciatori esperti e di grande affidamento che vanno ad aggiungersi ai diversi nazionali sammarinese come Marcello Mularoni, Alessandro D'addario e Andrea Grandoni. Confermati anche i vari Loiodice, Pastorelli e Ben Kacem, da alcuni giorni si allena con il Cosmos anche l'esperto difensore Roberto Rosini.

Nel video l'intervista all'allenatore Omar Lepri