sentiamo Aldo Simoncini

Una stagione lunga, lunghissima, che per alcuni, come Aldo Junior Simoncini, praticamente non è ancora terminata. Eppure, l'Europa chiama e il portiere del Cosmos si dice pronto ad affrontare un altro impegno di calcio internazionale, stavolta con la squadra di Serravalle, e parla di un gruppo compatto e di livello, in vista della doppia sfida ai montenegrini del Sutjeska Nikšić per il primo turno preliminare di Conference League.

sentiamo Aldo Simoncini, portiere