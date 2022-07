Dante Rossi riparte dall'Eccellenza. Il difensore della Nazionale, reduce dall'esperienza al Foligno, ha firmato per il Tropical Coriano. Tris di innesti per il Murata: dal Cosmos arrivano l'esterno d'attacco Donati e il centrocampista Venerucci, mentre sempre a centrocampo ecco il 2003 Sarti, in prestito dalla Folgore.