CONFERENCE LEAGUE

Della Valle: "La Uefa ci ha comunicato che giocheremo in Ungheria e non in Bielorussia"

La Fiorita affronterà in Conference League i bielorussi dell'Isloch Minsk, gara di andata al San Marino Stadium l'11 luglio, gara di ritorno il 18 in Ungheria in un paese vicino Budapest