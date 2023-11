Di nuovo 1-1 tra Cosmos e Tre Penne

Supplementari a parte, Tre Penne e Cosmos sono abbonati all'1-1 e dopo i due in Coppa Titano in campionato arriva il terzo, su tre incroci stagionali. Serravalle fa la partita ma s'addormenta fatalmente nel recupero di primo tempo: con questa sono 6 “non vittorie” su 8 turni, troppo per una squadra sulla carta ambiziosa. S'interrompe a 6 invece la striscia di successi consecutivi di Città, irriconoscibile in una fase offensiva che passa dai 4 gol di media - nel filotto di cui prima - alle 0 occasioni della ripresa.

Occasioni latitanti in generale in una partita fin da subito a trazione Cosmos: Zulli a imbeccare Berardi, che non ci arriva di un soffio. Discorso ben diverso sul traversone di Pastorelli, Prandelli si tuffa di testa e schiaccia a incrociare per il suo 5° centro in campionato. La reazione del Tre Penne e minima e nel prosieguo il pallino resta ai gialloverdi, a loro volta però incapaci di concretizzare la spinta continua.

Si arriva ai 3' di recupero di frazione e qui, d'improvviso, ecco i campioni in carica: Dormi a destra per Righini che è tutto solo per un cross che coglie spiazzata la difesa, Simoncini non esce e Barretta spunta alle spalle di Di Maio per l'inzuccata del pari. E prima del riposo si sfiora il clamoroso ribaltone: Cecchetti sfonda su Palazzi, lo aggira e mette dentro per Badalassi, D'Addario lo anticipa in spaccata e Simoncini tocca in angolo.

Ripresa e il Tre Penne stavolta sparisce proprio, lasciando campo a un Cosmos che però, a sua volta, a lungo è solo manovra. Ci prova giusto il subentrato Ben Kacem, che rientra un paio di volte per un mancino a giro senza troppo mordente. Di Maio non inquadra di testa l'angolo di Rizzitelli, poi, a 90° scaduto, torna in scena Ben Kacem. Errore di Vandi e Loiodice lo serve sulla destra, ne vien fuori un sinistro debole che Migani respinge di piede. Quindi è la spizzata di Rizzitelli a incanalarlo a rete: Barretta in qualche modo lo riprende e ancora Migani esce a murarlo, spegnando le ultime velleità di un Cosmos volenteroso, ma sempre più in bisticcio coi 3 punti.