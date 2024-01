"Diventa Arbitro": attivato il corso gratuito

FSGC ed Associazione Sammarinese Arbitri hanno attivato il primo corso per arbitri sul territorio sammarinese. Aperto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 ed i 35 anni, è totalmente gratuito e si svilupperà in una serie di due moduli settimanali presso il San Marino Stadium, per la durata di circa un mese e mezzo.

Strutturato in lezioni frontali e non solo, è programmato per il martedì ed il giovedì dalle 18:30 alle 20:00 a partire dal prossimo 27 febbraio. Il programma è rivolto anche a tesserati presso la Federcalcio di San Marino o altre organizzazioni sportive. “Diventa arbitro” è un corso già attivato ed è possibile iscriversi fin da subito, semplicemente inviando una e-mail a settorearbitrale@fsgc.sm.