Victor a Prato per l'ultima trasferta del campionato

Nonostante il clima autunnale sarà una sfida da ciabatte e relax, quella tra Prato e Victor. Due squadre che hanno ormai poco da chiede al loro campionato: i toscani hanno già blindato la salvezza, mentre i biancazzurri sono in ballo giusto per una zona playoff che esula dai discorsi promozione. E che dunque può essere vista sia come un premio a una stagione andata ben oltre le aspettative, sia come un prolungamento quasi più fastidioso che utile.

Le due contendenti arrivano all'incrocio da strade opposte: battendo l'Imolese, il Victor ha chiuso un periodaccio da 1 punto in 4 turni, cedendo a Lentigione il Prato ha posto fine a una striscia da 3 successi e 2 pari. Oltre agli infortunati Pasquino, distorsione al ginocchio, e Lazzari, problema all'adduttore, mancherà anche Haruna, che contro i rossoblu ha rimediato il gol vittoria e il giallo da squalifica. Tutti disponibili gli altri, mentre il Prato recupera il difensore Angeli ma perde il terzino Bonetti e i centrocampisti Cela e Checchi. Sempre in mediana, in dubbio Gemignani.