Play Off semifinali: due partite dal grande fascino

Il campionato a tappe, girone all'italiana, non mente. Virtus campione, e i play off che assegnano il posto in Conference League confermano i valori emersi in regular season. Seconda contro quinta e terza contro quarta. Nessuna sorpresa. Il biglietto aereo se lo giocano le squadre che lo hanno meritato conquistando più punti sul campo. E proprio procedendo su questa logica, la Fiorita resta nettamente la favorita numero 1. 77 punti contro i 59 del Murata. Il torneo a tappe, ha detto che tra le due squadre che si affronteranno domani alle 15 ad Acquaviva, per l'andata della semifinale play off, in diretta su San Marino RTV, ci sono 18 punti di differenza.

Un dato non trascurabile, al quale vanno aggiunte anche le due vittorie in regular della squadra di Manfredini su quella dell'allora formazione di Bebbe Angelini. 8 ottobre, La Fiorita – Murata 2-1, 10 febbraio, La Fiorita – Murata 2-1. Un quadro molto chiaro, e allora su cosa può far leva l'ottimo Murata di questa stagione? I bianconeri di Sergio Grassi devono giocarsela in particolare su tre fattori. Il primo, l'effetto sorpresa. Il secondo la freschezza di questi ragazzi brasiliani che potrebbero trovare ulteriore fosforo da queste due sfide. Terzo fattore, la possibile stanchezza della Fiorita che ha sprecato non poche energie per contrastare fino in fondo la Virtus.

Molto più equilibrio nell'altro match quello tra Tre Penne e Cosmos. Divise da soli tre punti in classifica in regular season, 63 a 60, entrambe hanno rischiato più del dovuto per qualificarsi a questa semifinale, entrambe hanno l'allenatore in scadenza, e nelle due sfide di campionato un pareggio il 4 novembre 1-1, e la vittoria della squadra d Ceci per 1-0 lo scorso 25 febbraio.

Sono sfide in cui emerge chi sta meglio, chi ha più accortezza nei dettagli. Altro dato importante. La finale di Coppa Titano si giocherà il 25 maggio tra Virtus e La Fiorita. Questo significa che se il club di Montegiardino elimina il Murata ha già staccato il biglietto per l'Europa. Se alzerà il trofeo ci andrà come vincente di Coppa Titano, se la Virtus facesse double, le due finaliste dei play off voleranno in Conference. La Fiorita può restare fuori dall'Europa solo se viene eliminata dal Murata e cade in finale di Coppa con la Virtus.