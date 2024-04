Domenica La Fiorita-Tre Penne in diretta su RTV. Virtus col Cailungo

Anticipazione campionato sammarinese

Per la terzultima la lotta scudetto cade di domenica, dunque, eccezionalmente, la diretta su San Marino RTV slitta di un giorno, per La Fiorita-Tre Penne. 2ª contro 3ª, di nuovo l'una contro l'altra 4 giorni dopo il ritorno della semifinale di Coppa Titano. Un doppio confronto in cui non c'è stata storia, coi gialloblu che le hanno vinte entrambe per un 7-2 complessivo. Precedenti più che favorevoli a La Fiorita, ma ovviamente non basta per dare per scontato l'esito dello scontro diretto. Anche perché il Tre Penne giocherà leggero, considerando che solo l'aritmetica lo tiene in corsa per la difesa del titolo, ormai praticamente sfumata. Viceversa la squadra di Manfredini è ancora in lotta, ma visto il -2 dalla vetta – e il traguardo ormai vicino – non può più permettersi neanche il pari.

Anche perché la Virtus capolista affronta il Cailungo, 16 sconfitte nelle ultime 17, dunque le probabilità che faccia bottino pieno sono elevate. Vincendo – e in caso di non vittoria La Fiorita col Tre Penne – i neroverdi avrebbero il match point per il primo scudetto della loro storia già il prossimo turno; inoltre, taglierebbero definitivamente fuori dal discorso i biancazzurri, che stanno a -7. Per la Virtus c'è poi l'ottima notizia del recupero di Buonocunto, rientrato dall'infortunio nel mercoledì di Coppa.

Le altre partite servono giusto per i piazzamenti in griglia post season. Sempre domenica, una Libertas già fuori da tutto affronta il Tre Fiori, che condivide il 5° posto col Murata. Murata che, sabato, può provare ad accorciare sul Cosmos, che ha 7 punti in più e ha l'occasione per blindare la quarta piazza.

Sempre sabato, andrà in scena la bagarre per il 7° posto, quello che permette di entrare direttamente ai quarti evitando gli spareggi. 3+1, le contendenti: quell'una, ormai più che altro virtuale, è la Folgore, impegnata contro un Fiorentino che invece ha ancora nel mirino le due “occupanti” la posizione, Juvenes e San Giovanni. Ambedue attese da squadre ormai senza più obiettivi: il SanGio contro il Pennarossa – fresco di prima vittoria in campionato - Dogana contro il Faetano, che proprio cedendo al Penna ha compromesso le residue speranze di spareggi. Spareggi che sicuramente coinvolgeranno il Domagnano, avversario di un'altra delle escluse da tutto, la San Marino Academy.