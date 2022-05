Si giocherà giovedì 19 maggio l'ultima partita degli spareggi tra le seconde tra Colorno e Victor San Marino. La partita era inizialmente prevista per domenica prossima, ma in caso di successo degli emiliani, Colorno e Castenaso chiuderebbero il girone a pari punti e per regolamento è previsto un ulteriore spareggio tra le due che potrebbe giocarsi già domenica prossima, considerato che dalla domenica successiva sono previsti gli spareggi nazionali tra le seconde.