Elia Benedettini torna ad allenarsi dopo soli 58 giorni dall'infortunio

l'allenamento del portiere

Il portiere del Novara e della Nazionale sammarinese Elia Benedettini è tornato in campo per la prima volta 58 giorni dopo la rottura del crociato e del collaterale del ginocchio destro. Per il 24enne è, dunque, iniziata la fase di riabilitazione dopo il brutto infortunio subito in allenamento proprio con la Nazionale del Titano. Dopo la sosta natalizia il portiere sammarinese tornerà anche disposizione del tecnico del Novara Simone Banchieri.

Il ritorno sul terreno di gioco è stato annunciato dallo stesso Benedettini con un post su Facebook: "Che emozione tornare sul rettangolo verde. Sto affrontando questo infortunio con la stessa voglia e sana esuberanza che ho sempre messo in campo e fuori. Eccoci qui dopo appena 58 giorni. Unstoppable (inarrestabile, ndr)".