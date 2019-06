Euro U21, a San Marino la Romania batte 4-1 la Croazia

Il San Marino Stadium inaugura l'Europeo Under 21 sul Titano, con la Romania che batte 4-1 la Croazia. Tutto esaurito a Serravalle per una partita che vede la Romania in vantaggio fin dai primi minuti su rigore concesso dopo una decisione presa dal Var, realizzato dal giocatore del Palermo Puscas, si tratta di una prima volta per la moviola in campo a San Marino. Il 2-0 rumeno è stato segnato da Hagi. La Croazia ha accorciato le distanze con una rasoterra di Vlasic. Nella ripresa ancora Romania all'attacco: Hagi centra la traversa su punizione, poi Baluta sfrutta un erroraccio di Sosa per entrare in area e segnare il terzo. Il colpo di grazia arriva nel recupero, quando l'appena entrato Petre insacca sottoporta. su assist di Manea. Il gol viene inizialmente annullato per fuorigioco ma un nuovo intervento del VAR certifica il poker romeno.