Federcalcio: materiale tecnico in dono a popolazioni africane attraverso Associazione 'Amici di Padre Marcellino'

Come da diversi anni a questa parte avviene, la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio rinnova il suo impegno nel sostenere l’ONLUS Amici di Padre Marcellino, che opera in alcuni dei Paesi africani. La FSGC ha donato ai popoli di alcuni villaggi di Congo, Zambia e Nigeria materiale tecnico sportivo. Maglie, palloni e sciarpe . La prossima spedizione – racconta Marino Pelliccioni – sarà destinata a Malaika Village, in Zambia, in collaborazione con l’Associazione “Noi per Zambia”.