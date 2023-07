Fiorentino, preso Sidibe. Zaboul: "Dobbiamo divertirci e sognare"

Tra le società più attive sul mercato c'è il Fiorentino. Dopo la mancata qualificazione ai playoff della scorsa stagione, i rossoblu stanno ricostruendo la squadra: l'ultimo innesto è quello del 21enne centrocampista Salif Sidibe, ex giovanili dell'Empoli e reduce dall'esperienza coi cechi dell'SK Lisen. Il giovane ivoriano si aggiunge a una lista acquisti che comprende, tra gli altri, Davide Simoncini, Mattia Stefanelli e Simone Benedettini: un ritorno in pompa magna per il ds Mohammed Zaboul, tornato in rossoblu per provare a replicare l'ottima stagione '21-'22. Sentiamolo.