Fsgc: il Presidente Tura al Congresso FIFA di Doha

Si è tenuto a Doha, lo scorso giovedì, il 72° Congresso Ordinario della FIFA. Per la prima volta in presenza negli ultimi tre anni, il Presidente Marco Tura ha rappresentato la Federcalcio di San Marino all' appuntamento, cui hanno aderito – di persona o in collegamento virtuale – 210 dei 211 membri. I temi principali, toccati dal Presidente della FIFA Gianni Infantino, sono stati i conflitti globali, i diritti umani e la capacità della FIFA di unire attraverso il potere del calcio. “Siamo per l’inclusione, la democrazia ed il dar voce a coloro che non sono mai ascoltati; alla maggioranza silenziosa” – ha commentato Infantino. “Viviamo in un mondo aggressivo e diviso, ma sono un grande sostenitore del potere del calcio di unire le persone e di superare barriere culturali.

Il calcio potrà giocare un piccolo ruolo nel ricostruire le relazioni, nonché nello stabilire la pace e la comprensione reciproca. Saremo in prima linea in questo” – assicura. “Il mio appello a chiunque abbia voce in capitolo: vi preso, fermate guerre e conflitti. Fatelo per i nostri bambini, il nostro futuro. Apritevi al dialogo, anche col vostro peggior nemico. Il calcio sarà lì ed aiuterà a lavorare insieme per la pace”.