Sarebbe stata una settimana di calcio internazionale, o meglio di futsal, storica per San Marino. Mercoledì 8 aprile la Nazionale del ct Roberto Osimani avrebbe ospitato al Multieventi la Danimarca nella gara di andata dei play off di futsal. Un appuntamento con la storia solo rimandato per il momento.

Il 2020 del futsal sammarinese si era aperto con lo storico passaggio del turno. Chissà che non si chiuda con un'altra grande impresa dei Titani.