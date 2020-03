I 70 anni di Giorgio Crescentini

Da San Marino a Wembley la storia del calcio sammarinese, della prima nazionale e del primo gol internazionale è in gran parte quella presidente più longevo del calcio biancoazzurro, passando per debutto internazionale contro il Canada Olimpico e per quel primo gol di Valdes Pasolini alla Romania. 70 anni vissuti per il calcio, ma non solo, Giorgio Crescentini ha ricoperto anche la carica di Capitano Reggente nel 1984. Una passione, la politica, accantonata solo per l'altro grande amore. Nel 1988, San Marino entra a far parte di UEFA, prima e FIFA poi. Sono i primi due grandi gol segnati dal presidente Giorgio Crescentini e dal segretario generale Pierluigi Parenti. Calciatore cresciuto nel NAGC, che tanto ha fatto per formare i giovani sammarinesi. Fisicamente prestante, lo seguono Bologna e Ternana. Uno stopper vero, tanto da guadagnarsi il soprannome di “ruspa”. Un ginocchio lo costringe a salutare il calcio giocato, ma non la passione, diventando ottimo dirigente federale e poi presidente. Giorgio Crescentini ha visto nascere e cambiare il calcio del Titano. 70 anni per il calcio, per una Passione vissuta in prima linea da dentro il campo. Un movimento che Giorgio Crescentini ha visto nascere e crescere. Difendendolo al momento necessario, proiettandolo nel futuro, un futuro che l'ex presidente della FSGC vede così.