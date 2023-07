I gemelli sammarinesi Giacomo e Tommaso Benvenuti al Victor San Marino

In prestito dal Sassuolo i gemelli Tommaso e Giacomo Benvenuti, giovanissimi classe 2006 hanno militato nell'under 17 della società neroverde. I gemelli Benvenuti sono sammarinesi e rientrano ampiamente nella fascia under, il regolamento in serie D prevede l'utilizzo obbligatorio di quattro giocatori: un 2003, due 2004, e un 2005. Al Victor San Marino anche il centrocampista 25enne Isaia Lattarulo lo scorso anno in D al Lentigione. Altro centrocampista per il Victor si tratta dell'ex Viterbese e Monterosi Tuscia classe 2001, Manuel Socciarelli. Domani ore 16 il raduno ad Acquaviva della squadra biancoazzurra.