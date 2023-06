Il Consiglio Federale della FIGC ha approvato le date ufficiali dei campionati. La prima partita della storia del Victor San Marino in serie D non poteva che essere in un giorno importante come il 3 settembre. La serie D 2023/24 partirà proprio nel giorno della Festa della Repubblica di San Marino. Il campionato si concluderà domenica 5 maggio 2024.

La serie B femminile, che vedrà ai blocchi di partenza la San Marino Academy, inizierà domenica 17 settembre per concludersi il 19 maggio.