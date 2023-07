Il Cosmos è bello, ma il turno lo passa il Sutjeska

Al quinto minuto di recupero Boccioletti su punizione ha una grandissima chance per portarla ai supplementari, ma resta solo una chance. Partiamo dalla fine per far capire che i ragazzi di Nicola Berardi ce l'hanno messa tutta per tradurre gli applausi in risultato concreto, ma purtroppo per i giallo/verdi così non è stato. Il ritorno in Europa dopo 22 anni lascia il sapore amaro del poteva essere ma non è stato, soprattutto dopo il gol da copertina di Lorenzo Nisi. Ma andiamo con ordine. Nei primi 45, il Cosmos rischia solo in apertura quando è Aldo Junior Simoncini a bloccare un pallone velenoso calciato da pochi passi. La squadra di Berardi ha il dono di non buttare via un pallone: e il pubblico apprezza la disinvoltura dei giallo/verdi che ci provano con Nisi, Prandelli, Maggioli e Boccioletti, restano solo occasioni potenziali, ma è il Cosmos a fare la partita. Dietro c'è un certo Roberto Di Maio che nonostante gli anta continua a collezionare prestazioni di livello altissimo. Poco dopo la mezz'ora è lui con un intervento straordinario a chiudere lo specchio della porta. Sull'angolo successivo il colpo di testa di Markovic, pericoloso ma finisce fuori. Il Cosmos insiste e raccoglie i frutti del predominio con l'azione manovrata e quel pallone colpito alla perfezione da Lorenzo Nisi, l'attaccante scarica sotto la traversa tutte le speranze di una squadra che non vuole solo gli applausi. Perla di Nisi, e Cosmos in vantaggio. Prima del finale di tempo è proprio Markovic, autore del gol all'andata, a dover lasciare il campo in barella, problema al ginocchio per lui, e un grosso in bocca al lupo di pronta guarigione all'attaccante montenegrino. Nella ripresa la lancetta della benzina comincia ad abbassarsi pericolosamente dopo il minuto 70, e qui si potrebbero aprire tutta una serie di analisi sulle preparazioni delle squadre sammarinesi, ma ci sarà tempo e modo per farlo. Non è un caso che il pareggio arrivi al minuto 72 sulla solita “maledetta” palla inattiva, l'ultimo tocco è di Krstovic. Da li al termine il Cosmos prova ad alzare il baricentro ma l'energia è finita e ci sono solo sterili tentativi, l'ultimo dei quali, quello di Boccioletti su punizione, ma i supplementari restano un miraggio. Al San Marino Stadium, Cosmos – Sutjeska 1-1. Sono i montenegrini per effetto della vittoria per 1-0 all'andata a passare il turno

Nel servizio l'intervista all'autore del gol Lorenzo Nisi