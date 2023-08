Il Rimini vince il derby amichevole con il Victor. In evidenza gli aggregati

Ad emergere sono gli aggregati, coloro che non hanno ancora un contratto. Nel Rimini l'esterno sinistro Ousman Gomez, gambiano del 2002 con 17 presenze in Serie C nel Giugliano. Si muove con disinvoltura sulla sinistra, suo il tracciante perfetto per Laverone dopo essersi fatto 40 metri di campo. Laverone batte Pazzini per il 2-0 dei biancorossi al minuto 35 del primo tempo. Nella ripresa l'ingresso del centrocampista sloveno Dejan Vokic ex Pordenone, Pescara, Benevento, già da qualche giorno si allena con il Rimini, ma la sua presenza inizialmente in panchina è stata una sorpresa per tutti. A breve potrebbe diventare ufficialmente un giocatore del Rimini.

Nel Victor San Marino ha impressionato positivamente l'aggregato trequartista italo/albanese Andrea Sollaku. Lo scorso anno in prima categoria a Morciano, nella ripresa è stato uno dei migliori per la squadra di Stefano Cassani. Riavvolgendo il nastro. Cassani parte con una coppia inedita sul fronte offensivo: Arlotti – Lazzari. Gli attaccanti Manara e Lozza partono dalla panchina. Gabriel Raimondi conferma il 4-3-3. Victor vicino al vantaggio in apertura. Scambio, Benvenuti – Lazzari, sfera sul secondo palo dove Gramellini impegna Passador. Il risultato si sblocca al sesto. Punizione di Sereni, ponte di Allievi e colpo di testa vincente di Pietrangeli. Il Victor, alla primissima uscita stagionale, sbanda in questa fase. Pazzini esce e prende un po' tutto, compreso le gambe di Accursi. Calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Marcello Sereni, conclusione sulla quale interviene con i piedi Pazzini, sempre reattivo il portiere del Victor. Buona la prestazione del nuovo centrocampista biancoazzuro Isaia Lattarulo, sul cross da sinistra, perde l'attimo giusto per concludere a rete. Con la sfida che sembrava assestata, arriva il raddoppio inventato dal gambiano Gomez, perfetto il suo assist per Laverone, e raddoppio Rimini.

Nella ripresa come detto benissimo l'italo/albanese Andrea Sollaku pericoloso in paio di circostanze soprattutto quando mette Donati a tu per tu con Colombo, l'esterno destro di Cassani doveva e poteva fare meglio. Nel Victor molto bene anche il sammarinese Alessandro Tosi che ha preso il posto di De Queiroz nella parte finale del primo tempo uscito per un infortunio. Allo Stadio Comunale di Bagno di Romagna, Rimini batte Victor San Marino 2-0. Finita la prima parte del ritiro per la squadra di Raimondi che da Bagno di Romagna rientra a Rimini. Il Victor affronterà sabato 5 agosto ad Acquaviva 17.45 la Vis Pesaro per la seconda amichevole stagionale.