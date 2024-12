Il San Marino perde a Imola

Nona sconfitta stagionale per il San Marino che perde sul campo dell'Imolese per 2-1. La partita si sblocca al 19'. Sul corner di Vlahovic, la palla arriva sul secondo palo dove Ballanti, lasciato completamente libero, conclude. Branduani respinge male e Augustin trova la deviazione vincente.

Dieci minuti più tardi il San Marino ristabilisce la parità su calcio di rigore concesso per un fallo di mano sulla punizione di Miglietta. Dagli undici metri Arcopinto non sbaglia. Il gol della vittoria l'Imolese lo trova ad inizio ripresa con Garavini, che a tu per tu con il portiere non sbaglia.