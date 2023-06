Il Tre Fiori ha scelto: Andrea De Falco è il nuovo allenatore

Andrea De Falco, dopo un anno e mezzo da giocatore con la maglia gialloblù, sarà il nuovo allenatore del Tre Fiori. Classe 1986, De Falco nella sua carriera da giocatore ha calcato i campi di Serie A con la maglia della squadra della sua città, l’Ancona, prima del trasferimento alla Fiorentina e di una carriera costellata di soddisfazioni in Serie B con Pescara, Ancona, Sassuolo, Bari, Juve Stabia e Benevento e in Serie C con le maglie di Pisa, Taranto, Matera, Vicenza, Reggina e Viterbese.

“Iniziare ad allenare era il mio obiettivo e la proposta del Tre Fiori è stata una grande soddisfazione, perché significa che in questi anni qui a San Marino ho meritato la fiducia – spiega De Falco -. Sulla mia scelta di lasciare il calcio giocato ha influito tanto il fatto che a chiedermelo sia stata questa società, dove mi sono da subito trovato benissimo, altrimenti avrei continuato a giocare ancora un po’. Ma questo è un treno che non ho voluto far passare senza salirci e non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura”.