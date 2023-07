Il Victor San Marino si raduna, Enrico Sabba nuovo capitano

i gemelli Giacomo e Tommaso Benvenuti

Ventisette giocatori agli ordini di Stefano Cassani per il primo giorno di Serie D del nuovo Victor San Marino. Tra conferme e i volti nuovi i biancoazzurri sono stati salutati dalla dirigenza al completo. Ha parlato il Presidente Luca Della Balda che in sostanza ha chiesto alla squadra di vedere lo stesso spirito dello scorso anno. Poi hanno preso la parola il Direttore Sportivo Luca Bollini e il nuovo amministrato delegato della società Emiddio Fusco. I giocatori si sono messi in cerchio per ascoltare le prime direttive del tecnico Stefano Cassani e del suo staff.

L'allenatore come sua consuetudine, non ha perso tempo, dopo aver salutato Alex Ambrosini, ha subito individuato il nuovo capitano. Tre erano le candidature: il portiere Pazzini, il difensore centrale De Queiroz e il centrocampista Sabba. Per Cassani sono tutti e tre meritevoli di fascia, ma la scelta è caduta su Enrico Sabba. Assenti per svariati motivi i nuovi acquisti il centrocampista Larttarulo, il portiere under Gattuso, il difensore Gramellini e il sammarinese Marco Gasperoni. A proposito di sammarinesi il Victor aumenta la loro presenza in rosa. Agli intoccabili Tosi e Lazzari ha aggiunto Marco Gasperoni, Simone Santi e i gemelli Giacomo e Tommaso Benvenuti. Sono così sei i giocatori sammarinesi presenti in rosa.

Nel servizio i gemelli Giacomo e Tommaso Benvenuti