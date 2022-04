Josef Junker, dalla Baviera per tifare biancazzurro: "Amo il calcio di San Marino, c'è cuore"

Dalla Baviera ai sabati del calcio d'Eccellenza, passando per gli spalti del San Marino Stadium. Josef Junker è un tedesco di Ingolstadt innamorato di San Marino e del pallone biancazzurro, segue e commenta sui social le avventure della Nazionale e quando può viene sul Titano per seguirne le gare dal vivo. Un sentimento, racconta, nato tanto tempo fa: "Mi piace il calcio sammarinese, per me è molto importante. Sono venuto qui in vacanza per la prima volta 40 anni fa, a Cattolica. Ho visto il Monte Titano e ho detto ai miei figli 'ok, andiamo sul monte a vedere cosa c'è lassù' e mi sono innamorato di San Marino".

In questo fine settimana, Joseph ha assistito alla bella prova della Nazionale con la Lituania e il successo sul Victor San Marino sulla Fya Riccione: "In quale delle due partite mi sono divertito di più? Difficile dirlo, sia quella del Victor che quella della Nazionale sono state grandi partite. La Nazionale poi è sempre la Nazionale. Il CT Fabrizio Costantini è super, un allenatore col cuore. E questo per me è davvero importante. Il gol di Fabbri è stato eccezionale, così come il Victor San Marino è un club eccezionale. Anche loro giocano col cuore e questo per me è importante".

Nel video la sua intervista