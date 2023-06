Juvenes Dogana e Special Olympics in campo insieme

La Juvenes Dogana lancia la Coppa All One, un'amichevole di futsal a squadre miste insieme agli atleti della Special Olympics San Marino, con l'intenzione di ripeterla ogni anno a fine stagione. La prima edizione dell'iniziativa si è svolta sabato, proprio allo stadio di Dogana, tra risate, divertimento e anche agonismo, perché i giocatori non sono certo andati in campo con l'intenzione di risparmiarsi. Anzi, c'è pure chi è arrivato con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, per prepararsi al meglio all'incontro. L'iniziativa è stata apprezzata dai calciatori della Special Olympics, protagonisti di tanti eventi in questo giugno, tra San Marino e l'estero, che hanno anche parlato del proprio impegno sportivo.