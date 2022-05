L'ex Tre Fiori Peda Misimović scomparso a 27 anni

Lutto nel mondo del calcio, attraverso le sue pagine ufficiali il Tre Fiori esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Peda Misimović, 27 anni, difensore che ha militato nel Tre Fiori nella stagione 2019/20, disputando i preliminari di Champions League, quando i campioni di San Marino sfidarono a Nyon quelli dell'Irlanda del Nord del Linfield. Misimović scese in campo da titolare con la maglia numero 4, la gara terminò 2-0 per i nordirlandesi. Messaggio di cordoglio anche da parte del Crema, squadra nella quale il difensore aveva giocato proprio nella stagione 2019/2020 in serie D.