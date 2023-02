Nel campionato sammarinese La Fiorita chiude il mercato invernale con l’arrivo di tre calciatori. Si tratta di degli attaccanti Raffaele Russo, ex Faetano e del senegalese Signate, classe 2001 che nelle passate stagioni ha indossato la maglia del Rieti in Serie D. Ufficializzato anche l'arrivo del centrocampista di origini albanesi Galip Arapi, in arrivo dal Partizan Tirana, formazione che milita nella Super League albanese. Lascia invece La Fiorita, l'attaccante Enrico Bartolini.