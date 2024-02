La Fiorita-Cosmos, il post partita di Manfredini e Berardi

Intervista a Thomas Manfredini e Nicola Berardi

"Sono felice, è andata bene - commenta Thomas Manfredini - era una partita che si giocava sugli episodi, contro una squadra in forma e forte. I ragazzi hanno forse dato quel qualcosina in più che ci ha portato a una vittoria che ci serviva, anche per il morale. È nel nostro DNA giocare la palla, anche coi difensori. L'abbiamo preparata in questo modo, cercando di tenere la palla il più possibile per poi verticalizzare quando trovavamo spazio. Ci siamo riusciti, negli ultimi minuti ci siamo un po' abbassati ma ci sta, giocavamo contro una squadra forte".

"È stata una bella partita, a viso aperto - dice Nicola Berardi - sono stati bravi loro a sfruttare l'occasione, noi ci abbiamo provato fino alla fine ma non siamo riusciti a fargli gol: non posso dire nulla ai miei ragazzi, devo fare i complimenti alla Fiorita ma anche ai miei. Loro col passare dei minuti si sono chiusi meglio e hanno lasciato meno spazi, noi abbiamo provato a creare un po' di confusione, con Di Maio davanti e palla in mezzo. Sapevamo di affrontare un'ottima squadra, onestamente di più non avremmo potuto fare. Titolo? Adesso è un po' più difficile, se loro sbagliano noi saremo pronti, altrimenti prepareremo bene i playoff".