La Fiorita, Denis: "Qui grazie a Manfredini"

Nel video l'intervista a German Davis

Un ultimo impegno internazionale per chiudere al meglio una grande carriera. L'esperienza e la qualità di German Denis, attaccante con un passato in Serie A, tra Napoli, Udinese e Atalanta, è arrivato a San Marino e si è aggregato al La Fiorita, con cui disputerà il turno preliminare di Conference League. In vista del doppio incontro con i moldavi dello Zimbru Chisinau, l'argentino ha raccontato i motivi che lo hanno portato qui, nonostante avesse annunciato il ritiro solo due mesi fa, il rapporto con mister Thomas Manfredini, suo compagno di squadra ai tempi di Bergamo, e le aspettative per la sfida europea.