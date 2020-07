La Fiorita in Europa League, Della Valle risponde a Duca: "Il sistema non è corrotto"

Nel servizio l'intervista a Michele Della Valle, segretario generale de La Fiorita

La Fiorita entra in Europa League, dalla porta secondaria. L'esclusione della Folgore – squalificata un anno per la vicenda calcioscommesse – porterà proprio i gialloblu a Nyon il prossimo 9 agosto a scoprire – dal sorteggio – l'avversario del turno preliminare nella gara secca del 20. Con questa partecipazione, La Fiorita è ininterrottamente in Europa dal 2012. Il tempo stringe, però, sia per la preparazione che per l'allestimento della squadra. Ma La Fiorita non farà una passeggiata.



Con La Fiorita si è già aggregato, per l'avventura europea, il difensore della Nazionale sammarinese Andrea Grandoni. Per i ragazzi di Nicola Berardi la soddisfazione di aver raggiunto le coppe europee, ma anche il dispiacere di averlo fatto a discapito della Folgore.



Nel servizio l'intervista a Michele Della Valle, segretario generale de La Fiorita.