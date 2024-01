La legge dell'ex condanna La Fiorita: gol di Pancotti, 1-0 Folgore

Lasagni in panchina, Venturini in porta e – dulcis in fundo – Samuel Pancotti davanti: tre grandi ex stendono La Fiorita. Scalpo importante e prestigioso per la Folgore che regge agli attacchi gialloblu e colpisce al momento giusto, vincendo 1-0. Primo tempo molto equilibrato: meglio Montegiardino in avvio, poi Falciano prende le misure e senza timori reverenziali prova a farsi vedere in avanti. Di grandi occasioni - da una parte e dall’altra - però non ne arrivano, almeno fino al 41’: Semprini penetra in area e serve Ambrosini che dovrebbe solo metterla dentro ma non trova la zampata, poi la difesa della Folgore fa muro anche su Virgilio e chiude Gasperoni con il destro alle stelle. Chance colossale per i gialloblu, che ci provano anche con Amati, sopra la traversa non di molto.

Ripresa che si apre così come si era chiusa la prima frazione: rovesciata da terra di Ambrosini, Pica salva ancora una volta sulla linea. La Fiorita sfonda a destra, e il più delle volte fa male: il cross – deviato – di capitan Gasperoni sbatte sul palo esterno. Poi tocca ancora ad Amati: tentativo dal limite, alto di un soffio. La Folgore si salva con un po' di fortuna ma ha il merito di restare sempre in partita. E, all'unica vera occasione del match, i giallorossoneri fanno saltare il banco: Pancotti arpiona il traversone dalla sinistra, girata volante ed è magia. Semprini cerca il miracolo ma la sfera entra comunque, segna il grande ex e Falciano va sull'1-0. E torna in trincea: sventola di Gasperoni, Venturini si salva in qualche modo e poi la palla sbatte sulla parte alta della traversa. 60 secondi più tardi Vitaioli ha la palla del pari ma calcia addosso all'estremo difensore avversario. Qualche protesta per un possibile tocco con il braccio di Brolli in area, su cui il direttore di gara lascia correre. Allo scadere dei 6 minuti di recupero Amati colpisce Renna e si prende il secondo giallo, lasciando i suoi in 10 per i secondi finali. Ma c'è tempo comunque per l'ultimissima occasioni: Niang sguscia, Rinaldi non da forza al suo mancino e Venturini mette il lucchetto al match. La Fiorita cade dopo 10 vittorie consecutive, per la Folgore successo fondamentale per morale e classifica.