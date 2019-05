La San Marino Academy in udienza dalla Reggenza

Domenica lo spareggio con la Riozzese valso il ritorno in Serie B, oggi la meritata passerella istituzionale. La San Marino Academy festeggia la promozione con un'udienza davanti ai Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori, alla quale presenziano pure le alte cariche di Federcalcio e CONS e il Segretario di Stato per lo Sport Marco Podeschi. “I risultati della San Marino Academy – recita il discorso reggenziale – confermano che anche in una realtà dalle esigue dimensioni e dalle limitate risorse può affermarsi una squadra in grado di competere con successo nel campionato italiano”. “Il miglior risultato ottenuto da un club a San Marino” aggiunge il presidente FSGC Marco Tura. Uno ad una, l'allenatore Alain Conte, le biancazzurre e i membri dello staff vengono presentati alla Reggenza. L'ultima è il capitano Yesica Menin, che porta in dono i gagliardetti dell'Academy. Relegata in C dall'innalzamento del livello della B – passata a girone unico – e subito capace di riprendersi il maltolto.





Nel servizio, le parole di Yesica Menin, capitano San Marino Academy.