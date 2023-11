La Torres non molla: doppio Fischnaller e 2-1 alla Vis Pesaro

Vis Pesaro - Torres

Con cuore e forza di volontà: la Torres non vuol lasciar la vetta solitaria al Cesena e beffa la Vis Pesaro, in rimonta e in pieno recupero. L'eroe di serata è Manuel Fischnaller: doppietta decisiva per il 2-1 dei sardi. Che nel primo tempo soffrono e non poco: la Vis parte forte e ci vuole un grande Zaccagno per dire di no al diagonale potente e preciso di De Vries. Sull'altro versante Liviero si gira in area ma calcia troppo centrale, Polverino respinge. La spinta di Pesaro però porta al meritato vantaggio: Idda rilancia corto, Nina aggancia la sfera e la infila sotto l'incrocio dei pali con un perfetto arcobaleno. Questa volta Zaccagno non può nulla ed è 1-0 per i padroni di casa. Che sfiorano il raddoppio a stretto giro di posta, sempre con De Vries: l'ex portiere del Rimini si distende e allunga in corner sul mancino del 14 indirizzato all'angolino.

Nella ripresa la partita cambia, la Torres prende coraggio e – alla prima vera occasione – trova il pari: sul cross da sinistra, Fischnaller svetta su Mattioli e batte Polverino per l'1-1. Pesaro non riesce a reagire, i rossoblu continuano a spingere e all'84' ci vuole un vero e proprio miracolo sulla linea di Zagnoni per evitare il gol-fotocopia di Fischnaller che – di testa – aveva superato ancora Polverino. Ma non è finita e, all'inizio del quinto minuto di recupero, ancora Fischnaller fa saltare il banco: imbucata di Giorico per il 20 – tenuto in gioco da un giocatore della Vis rimasto a terra – e incrociata vincente. Banchieri protesta, la panchina della Torres esplode per una rete fondamentale: i sardi non mollano.