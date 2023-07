Massimo Ricci è il nuovo allenatore della San Marino Academy

Dopo la parentesi di Geppino Marino, durata appena 15 giorni, la Prima squadra femminile della San Marino Academy ha già voltato pagina. Sarà infatti Massimo Ricci a guidare le ragazze in Serie B per la stagione 2023-2024. Il tecnico – chiusa l’esperienza con il Ravenna Women dopo ben quattro stagioni – ha scelto il Titano per proseguire la sua già ricca carriera nel calcio femminile. La San Marino Academy femminile si riunirà il 2 agosto con i primi test in programma al San Marino Stadium. Successivamente si partirà con il ritiro tra Acquaviva e Montegrimano per preparare al meglio la nuova stagione.